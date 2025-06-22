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В Абхазии российских туристов назвали «доширачниками»

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  • 22.06.2025, 20:55
  • 5,470
В Абхазии российских туристов назвали «доширачниками»

Даже в оккупированной части Грузии не рады россиянам.

В абхазском «министерстве туризма» заявили, что отдыхающие «за 300 рублей» россияне, которые покупают «дошираки», им не нужны, поскольку не тратят деньги на сувениры и местные товары.

«Он будет стоять за стаканом сока, воды, то, что дают в отелях, но на улице ничего не купит. Они приезжают, покупают дошираки, а мы хотим, чтобы они купили сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию. Нам такой турист, я считаю, не нужен», — заявили в самопровозглашенной «республике».

Заявление вызвало шквал негодования среди россиян.

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