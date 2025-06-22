Главный тренер минского «Динамо» подал в отставку
- 22.06.2025, 21:05
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Вадим Скрипченко покидает команду по собственному желанию.
Вадим Скрипченко, работавший с минским «Динамо» на протяжении двух с половиной лет, по собственному желанию решил оставить свой пост. Это произошло после матча в Борисове, где дзержинский «Арсенал» в игре 13-го тура высшей лиги нанес поражение динамовцам. Хозяева лишили столичных гостей ничьей в концовке.
На пресс-конференции после игры Вадим Скрипченко пояснил, что прекращает работу с «Динамо»: «Ребят в раздевалке уже уведомил: это моя последняя игра во главе «Динамо». Команде нужны свежие идеи».