закрыть
22 июня 2025, воскресенье, 22:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Главный тренер минского «Динамо» подал в отставку

  • 22.06.2025, 21:05
  • 1,072
Главный тренер минского «Динамо» подал в отставку

Вадим Скрипченко покидает команду по собственному желанию.

Вадим Скрипченко, работавший с минским «Динамо» на протяжении двух с половиной лет, по собственному желанию решил оставить свой пост.  Это произошло после матча в Борисове, где дзержинский «Арсенал» в игре 13-го тура высшей лиги нанес поражение динамовцам. Хозяева лишили столичных гостей ничьей в концовке.

На пресс-конференции после игры Вадим Скрипченко пояснил, что прекращает работу с «Динамо»: «Ребят в раздевалке уже уведомил: это моя последняя игра во главе «Динамо». Команде нужны свежие идеи».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наследники подведут
Наследники подведут Владимир Пастухов
Сейчас определяется будущее мира
Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников
Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров