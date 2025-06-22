CNN: Как администрация Трампа готовила удары по Ирану 22.06.2025, 21:14

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Президент США приложил немало усилий, чтобы скрыть свои планы.

Телеканал CNN обнародовал детали того, как американский президент Дональд Трамп пришел к решению нанести удары по объектам иранской ядерной программы, беспокоясь при этом о двух главных проблемах.

Как говорится в материале, администрация Трампа приложила немало усилий, чтобы скрыть свои планы. Объявление о том, что Трамп берет две недели на принятие решения, очевидно, было тактикой, чтобы «затуманить планы атаки». Хотя, по словам американских высокопоставленных чиновников, Трамп отложил окончательное решение до субботы.

А серьезные обсуждения возможных вариантов удара США по Ирану начались между Трампом и членами его команды по национальной безопасности в начале июня, когда директор ЦРУ Джон Рэтклифф проинформировал Трампа об оценке США, что Израиль готов немедленно начать свои удары.

Варианты присоединения Трампа к кампании Израиля были разработаны за несколько месяцев до этого – и советники президента уже согласовали между собой различные варианты, из которых он мог выбрать.

За неделю до того, как Трамп принял окончательное решение об использовании американских стелс-бомбардировщиков и подводных лодок ВМС для удара по трем иранским ядерным объектам, президент США ежедневно проводил брифинги со своей командой по вопросам национальной безопасности.

У Трампа было два главных опасения: чтобы атака США была решающей для уничтожения хорошо укрепленных объектов, включая подземный обогатительный завод в Фордо; и чтобы потенциальные действия не втянули США в длительную смертоносную войну, которой он обещал избежать.

Что касается первого пункта, чиновники были уверены в способности американских бомб пробивать бункеры. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил в воскресенье, что предварительная оценка показывает «чрезвычайно серьезные повреждения и разрушения» трех иранских ядерных объектов.

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