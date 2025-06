Роулинг в восторге от сценария сериала о Гарри Поттере

Новый сериал станет «точной экранизацией» семи книг.

Писательница Джоан Роулинг одобрила сценарий первых двух серий сериала HBO, который станет экранизацией ее книг о Гарри Поттере. Об этом она сообщила в соцсети X. «Я прочитала первые две серии предстоящего сериала, и они невероятно хороши», – написала Роулинг. Писательница выступает исполнительным продюсером проекта.

По словам HBO, новый сериал станет «точной экранизацией» семи книг. Съемки начнутся летом 2025 года. Выход сериала изначально планировался на 2026 год, но релиз перенесен на 2027-й.

