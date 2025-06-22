закрыть
22 июня 2025, воскресенье, 22:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Геополитика и «сыновья лейтенанта Шмидта»

  • Аркадий Дубнов
  • 22.06.2025, 21:30
  • 2,056
Геополитика и «сыновья лейтенанта Шмидта»

Режим аятолл обречен.

⁃ Стоит относиться с уважением к великой истории персидской цивилизации, от имени которой пытается сегодня выступать слетевший с катушек своих мировых амбиций теологический режим аятолл, чтобы не ожидать немедленной его капитуляции по требованию Трампа

⁃ Нет пока очевидных признаков раскола внутри Ирана, который мог бы угрожать правящему режиму, этот процесс потребует времени. Однако в историческом смысле этот режим, претендующий стать единым ядром мирового центра силы, объединяющего 2 миллиарда мусульман(как надеется на это президент Турции Эрдоган) обречен…

⁃ Сомневаюсь, что Китаю понравится идея Тегерана перекрыть Ормузский пролив, взлет цен на нефть не в интересах Пекина

⁃ Если Путину придется делать выбор между Ираном и Штатами, сомневаюсь, что он принесет в жертву свои «романтические отношения» с Трампом, пытаясь сохранить партнерство с аятоллами. Трамп Путину понятнее, они как «сыновья лейтенанта Шмидта», «два великих лидера, объединившихся ради блага человечества», так утверждал спецпредставитель Трампа Стив Виткофф, после первой встречи с Путиным.

⁃ Утверждение Д. Медведева, сделанное нынче с утреца, согласно которому есть «ряд стран, готовых напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект», выглядит забавно до чрезвычайности, этот деятель спутал ядерный боезаряд с открывалкой от пива, – передал собутыльнику и насладился вместе с ним…

Аркадий Дубнов, Telegram

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наследники подведут
Наследники подведут Владимир Пастухов
Сейчас определяется будущее мира
Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников
Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров