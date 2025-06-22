Геополитика и «сыновья лейтенанта Шмидта»
- Аркадий Дубнов
- 22.06.2025, 21:30
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Режим аятолл обречен.
⁃ Стоит относиться с уважением к великой истории персидской цивилизации, от имени которой пытается сегодня выступать слетевший с катушек своих мировых амбиций теологический режим аятолл, чтобы не ожидать немедленной его капитуляции по требованию Трампа
⁃ Нет пока очевидных признаков раскола внутри Ирана, который мог бы угрожать правящему режиму, этот процесс потребует времени. Однако в историческом смысле этот режим, претендующий стать единым ядром мирового центра силы, объединяющего 2 миллиарда мусульман(как надеется на это президент Турции Эрдоган) обречен…
⁃ Сомневаюсь, что Китаю понравится идея Тегерана перекрыть Ормузский пролив, взлет цен на нефть не в интересах Пекина
⁃ Если Путину придется делать выбор между Ираном и Штатами, сомневаюсь, что он принесет в жертву свои «романтические отношения» с Трампом, пытаясь сохранить партнерство с аятоллами. Трамп Путину понятнее, они как «сыновья лейтенанта Шмидта», «два великих лидера, объединившихся ради блага человечества», так утверждал спецпредставитель Трампа Стив Виткофф, после первой встречи с Путиным.
⁃ Утверждение Д. Медведева, сделанное нынче с утреца, согласно которому есть «ряд стран, готовых напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект», выглядит забавно до чрезвычайности, этот деятель спутал ядерный боезаряд с открывалкой от пива, – передал собутыльнику и насладился вместе с ним…
Аркадий Дубнов, Telegram