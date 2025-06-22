Геополитика и «сыновья лейтенанта Шмидта» Аркадий Дубнов

22.06.2025, 21:30

2,056

Режим аятолл обречен.

⁃ Стоит относиться с уважением к великой истории персидской цивилизации, от имени которой пытается сегодня выступать слетевший с катушек своих мировых амбиций теологический режим аятолл, чтобы не ожидать немедленной его капитуляции по требованию Трампа

⁃ Нет пока очевидных признаков раскола внутри Ирана, который мог бы угрожать правящему режиму, этот процесс потребует времени. Однако в историческом смысле этот режим, претендующий стать единым ядром мирового центра силы, объединяющего 2 миллиарда мусульман(как надеется на это президент Турции Эрдоган) обречен…

⁃ Сомневаюсь, что Китаю понравится идея Тегерана перекрыть Ормузский пролив, взлет цен на нефть не в интересах Пекина

⁃ Если Путину придется делать выбор между Ираном и Штатами, сомневаюсь, что он принесет в жертву свои «романтические отношения» с Трампом, пытаясь сохранить партнерство с аятоллами. Трамп Путину понятнее, они как «сыновья лейтенанта Шмидта», «два великих лидера, объединившихся ради блага человечества», так утверждал спецпредставитель Трампа Стив Виткофф, после первой встречи с Путиным.

⁃ Утверждение Д. Медведева, сделанное нынче с утреца, согласно которому есть «ряд стран, готовых напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект», выглядит забавно до чрезвычайности, этот деятель спутал ядерный боезаряд с открывалкой от пива, – передал собутыльнику и насладился вместе с ним…

Аркадий Дубнов, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com