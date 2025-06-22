закрыть
22 июня 2025, воскресенье, 22:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЦАХАЛ разбомбил в Иране завод, выпускающий двигатели для баллистических ракет

  • 22.06.2025, 22:01
  • 1,820
ЦАХАЛ разбомбил в Иране завод, выпускающий двигатели для баллистических ракет

Иранцы лишились возможности произвести тысячи ракет.

Вчера, 22 июня, ВВС Израиля нанесли удар по заводу, производящему двигатели для баллистических ракет. Объект расположен в районе Шахруд на территории Ирана, примерно в 2 000 км от границ Израиля, пишет сайт «Детали».

Удар был нанесён по планетарным смесителям и критически важному оборудованию для производства двигателей ракет, запускаемых по Израилю.

Эта атака является частью усилий, направленных на нанесение ущерба иранской промышленности по производству ракет класса «земля-земля».

Если бы иранцам не помешали, они могли бы произвести тысячи таких ракет в ближайшие годы.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наследники подведут
Наследники подведут Владимир Пастухов
Сейчас определяется будущее мира
Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников
Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров