ЦАХАЛ разбомбил в Иране завод, выпускающий двигатели для баллистических ракет 22.06.2025, 22:01

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Иранцы лишились возможности произвести тысячи ракет.

Вчера, 22 июня, ВВС Израиля нанесли удар по заводу, производящему двигатели для баллистических ракет. Объект расположен в районе Шахруд на территории Ирана, примерно в 2 000 км от границ Израиля, пишет сайт «Детали».

Удар был нанесён по планетарным смесителям и критически важному оборудованию для производства двигателей ракет, запускаемых по Израилю.

Эта атака является частью усилий, направленных на нанесение ущерба иранской промышленности по производству ракет класса «земля-земля».

Если бы иранцам не помешали, они могли бы произвести тысячи таких ракет в ближайшие годы.

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