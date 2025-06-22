«Ювентус» вышел в плей-офф клубного чемпионата мира 22.06.2025, 22:43

Итальянский клуб разгромил марокканский «Видад».

Итальянский «Ювентус» одержал победу над марокканским «Видадом» в матче группового этапа Клубного чемпионата мира. Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу клуба из Турина.

На 6-й минуте защитник «Видада» Абделмунаим Бутуил отправил мяч в свои ворота. На 16-й минуте форвард Кенан Йилдыз удвоил преимущество туринского клуба. На 25-й минуте полузащитник «Видада» Тембинкоси Лорч сократил отставание в счете. На 69-й минуте Йилдыз оформил дубль. В дополнительное ко второму тайму время Душан Влахович довел счет до разгромного, реализовав пенальти.

После этой победы «Ювентус» занимает 1-е место в группе G, набрав 6 очков. Туринский клуб досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Клубного чемпионата мира.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com