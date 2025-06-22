«Ювентус» вышел в плей-офф клубного чемпионата мира
- 22.06.2025, 22:43
Итальянский клуб разгромил марокканский «Видад».
Итальянский «Ювентус» одержал победу над марокканским «Видадом» в матче группового этапа Клубного чемпионата мира. Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу клуба из Турина.
На 6-й минуте защитник «Видада» Абделмунаим Бутуил отправил мяч в свои ворота. На 16-й минуте форвард Кенан Йилдыз удвоил преимущество туринского клуба. На 25-й минуте полузащитник «Видада» Тембинкоси Лорч сократил отставание в счете. На 69-й минуте Йилдыз оформил дубль. В дополнительное ко второму тайму время Душан Влахович довел счет до разгромного, реализовав пенальти.
После этой победы «Ювентус» занимает 1-е место в группе G, набрав 6 очков. Туринский клуб досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Клубного чемпионата мира.