На Кинбурнской косе российские десантники перестреляли друг друга
- 22.06.2025, 22:55
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Четверо погибших.
На временно оккупированной Кинбурнской косе между российскими оккупантами вспыхнул конфликт. Российские десантники во время ротации подразделений застрелили четырех военнослужащих из бригады «Дон» и сбросили их в море. Об этом сообщило военное партизанское движение «Атеш».
Ротация происходила в районе села Покровка. Бригада «Дон», которая более двух лет почти непрерывно находилась на этих позициях, отмечалась деградацией и полной потерей боеспособности. На ее место российское командование направило 337-й десантно-штурмовой полк ВДВ, входящий в состав 104 воздушно-десантной дивизии.
Ротация прошла не только со скандалом, но и со стрельбой. Как утверждают партизаны, в составе 104-й воздушно-десантной дивизии, ссора между новоприбывшими десантниками и остатками бригады «Дон» переросла в вооруженную схватку.
«Во время конфликта десантники застрелили четырех казачков и сбросили их тела в море. Судьба остальных из бригады "Дон" неизвестна - их, видимо, вывозят с фронта или постепенно расформировывают из-за полной потери боеспособности», - говорится в сообщении Атеш.