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На Кинбурнской косе российские десантники перестреляли друг друга

  • 22.06.2025, 22:55
  • 2,356
На Кинбурнской косе российские десантники перестреляли друг друга

Четверо погибших.

На временно оккупированной Кинбурнской косе между российскими оккупантами вспыхнул конфликт. Российские десантники во время ротации подразделений застрелили четырех военнослужащих из бригады «Дон» и сбросили их в море. Об этом сообщило военное партизанское движение «Атеш».

Ротация происходила в районе села Покровка. Бригада «Дон», которая более двух лет почти непрерывно находилась на этих позициях, отмечалась деградацией и полной потерей боеспособности. На ее место российское командование направило 337-й десантно-штурмовой полк ВДВ, входящий в состав 104 воздушно-десантной дивизии.

Ротация прошла не только со скандалом, но и со стрельбой. Как утверждают партизаны, в составе 104-й воздушно-десантной дивизии, ссора между новоприбывшими десантниками и остатками бригады «Дон» переросла в вооруженную схватку.

«Во время конфликта десантники застрелили четырех казачков и сбросили их тела в море. Судьба остальных из бригады "Дон" неизвестна - их, видимо, вывозят с фронта или постепенно расформировывают из-за полной потери боеспособности», - говорится в сообщении Атеш.

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