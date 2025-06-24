Samsung официально представила флагманский чип Exynos 2500
- 24.06.2025, 1:21
Компания использует эту новинку в грядущих моделях смартфонов.
Сообщается, что компания использует эту новинку в грядущих флагманах. По данным инсайдеров, первым смартфоном с Exynos 2500 на борту может стать Galaxy Z Flip 7, а вот версия гаджета на Snapdragon уйдет в небытие. По заверениям Samsung, Exynos 2500 объединяет мощный CPU, NPU и GPU в одном чипе, представляя «вершину современных мобильных технологий».
Чип выполнен по 3-нм техпроцессу. Количество GPU-ядер выросло с 10 до 16. Exynos 2500 получил одно ядро Cortex X5 с частотой 3,3 ГГц, два ядра Cortex-A520 с частотой 1,8 ГГц, два ядра Cortex-A725 с частотой 2,74 ГГц и пять ядер Cortex-A725 с частотой 2,36 ГГц. В качестве видеоядра применяется Xclipse 950 на базе архитектуры AMD RDNA 3. У Exynos 2500 также будет собственный модем Exynos 5400, который работает с mmWave 5G и обеспечивает скорость загрузки до 12,1 Гбит/с.
Samsung сделала отдельный акцент на нейронном процессоре, который может выполнять до 59 триллионов операций в секунду. Для сравнения: нейронный движок Apple A18 Pro выполняет только 35 триллионов операций.