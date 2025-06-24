Катар заявил о праве «пропорционального» ответа на удары Ирана
- 24.06.2025, 3:06
Саудовская Аравия также выразила готовность поддержать Катар.
Доха оставляет за собой право на пропорциональный удар Ирану, который напал на американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. Об этом заявил в соцсети Х советник премьер-министра и представитель министерства иностранных дел страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
«Катар решительно осуждает нападение на авиабазу Аль-Удейд. <…> Катар оставляет за собой право ответить напрямую способом, эквивалентным характеру и масштабу этой наглой агрессии, в соответствии с международным правом», — говорится в сообщении пресс-службы катарского МИДа. По его данным, противовоздушная оборона Катара успешно отразила атаку и перехватила иранские ракеты.
В Минобороны Катара заявили, что инцидент не привел к гибели людей, пострадавших тоже нет. «Воздушное пространство и территория государства Катар находятся в безопасности, а Вооруженные силы Катара всегда готовы противостоять любой угрозе», — говорится в сообщении ведомства.
Тем не менее, Аль-Ансари назвал удар Ирана «вопиющим» нарушением суверенитета, воздушного пространства Катара, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Советник катарского премьера подчеркнул, что такие военные действия «могут иметь катастрофические последствия для международного мира и безопасности» и призвал к немедленному прекращению всех военных действий и возвращению за стол переговоров.
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии также выразило осуждение в адрес Ирана и назвала его действия «вопиющим нарушением международного права». Королевство выразило полную поддержку Катару.