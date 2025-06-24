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Новая Зеландия объявила о новом пакете помощи Украине

  • 24.06.2025, 5:36
Новая Зеландия объявила о новом пакете помощи Украине

Средства пойдут в том числе на летальную военную помощь.

Правительство Новой Зеландии объявило о новом пакете помощи Украине на 16 млн новозеландских долларов ($9,4 млн). Об этом 23 июня сообщила пресс-служба правительства.

$2,3 млн направят в два многонациональных фонда, предоставляющих стране летальную и нелетальную военную помощь, – миссии НАТО по подготовке и предоставлению помощи Украине в сфере безопасности (NSATU) и коалиции по использованию беспилотников под эгидой Великобритании и Латвии.

$4 млн предоставят как гуманитарную поддержку пострадавшим от войны украинцам, а также $600 тыс. – украинским беженцам.

«Оборона Украины играет важную роль не только для безопасности Евроатлантического региона, но и для Индо-Тихоокеанского», – отметил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.

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