Новая Зеландия объявила о новом пакете помощи Украине
- 24.06.2025, 5:36
Средства пойдут в том числе на летальную военную помощь.
Правительство Новой Зеландии объявило о новом пакете помощи Украине на 16 млн новозеландских долларов ($9,4 млн). Об этом 23 июня сообщила пресс-служба правительства.
$2,3 млн направят в два многонациональных фонда, предоставляющих стране летальную и нелетальную военную помощь, – миссии НАТО по подготовке и предоставлению помощи Украине в сфере безопасности (NSATU) и коалиции по использованию беспилотников под эгидой Великобритании и Латвии.
$4 млн предоставят как гуманитарную поддержку пострадавшим от войны украинцам, а также $600 тыс. – украинским беженцам.
«Оборона Украины играет важную роль не только для безопасности Евроатлантического региона, но и для Индо-Тихоокеанского», – отметил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.