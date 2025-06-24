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Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном

  • 24.06.2025, 7:31
  • 1,832
Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном

Полное завершение войны ожидается в течение суток.

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

Об этом он сообщил на платформе Truth Social, подчеркнув определяющую роль США в урегулировании конфликта.

По словам главы Белого дома, стороны согласовали прекращение огня, которое должно начаться поэтапно уже в ближайшее время. Иран первым прекратит боевые действия, а через 12 часов к режиму тишины присоединится Израиль. Полное завершение войны ожидается в течение суток.

«Поздравляем всех! Израиль и Иран достигли полного и всеобъемлющего соглашения о прекращении огня… через 24 часа мир отметит официальное завершение 12-дневной войны», — написал Трамп.

Президент отметил, что этот конфликт мог длиться годами и разрушить весь Ближний Восток, однако «дипломатические усилия США не позволили этому произойти». В завершении заявления Трамп призвал к миру и благословению для всех сторон конфликта и всего мира.

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