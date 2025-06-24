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Украинские беспилотники атаковали Москву

  • 24.06.2025, 7:38
  • 2,934
Украинские беспилотники атаковали Москву

В российской столице закрыты аэродромы.

В результате атаки беспилотников российские столичные аэропорты Внуково и Шереметьево временно прекратили обслуживание рейсов.

Об этом сообщили в Росавиации.

По словам московского мэра Сергея Собянина, над подступами к столице якобы были сбиты два дрона. О первом случае он сообщил около 2:00, а уже через десять минут заявил об уничтожении второго.

По его словам, на местах падения обломков работают аварийные службы.

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