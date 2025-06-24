Кит Келлог прокомментировал свой визит в Минск 24.06.2025, 7:42

Кит Келлог

Спецпредставитель президента США назвал поездку «отличной командной работой».

Спецпредставитель администрации президента США Кит Келлог в социальной сети X высказался о визите в Беларусь, результатом которого стало освобождение 14 политзаключенных, включая Сергея Тихановского.

— В целом, отличная командная работа. Наша делегация встречалась с руководителем Беларуси Лукашенко и его командой. Джон Коул вел переговоры по двусторонним отношениям между США и Беларусью, в результате которых были освобождены долгое время находившихся в заключении 14 политзаключенных из шести стран, включая Японию и Польшу.

Келлог также отметил, что вместе с Лукашенко «обсуждал войну между Россией и Украиной и то, как президент Дональд Трамп делает все возможное, чтобы остановить войну и остановить кровопролитие».

Thanks @JasonMiller. Overall, great team effort. Our delegation met with the leader of Belarus, Lukashenka and his team. @johncoale led discussions on US-Belarus bi-lateral relations which resulted in the release of 14 long held political prisoners from six countries including… https://t.co/aXpjwN18dF pic.twitter.com/6H6gFgPUgf — Keith Kellogg (@generalkellogg) June 23, 2025

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