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Кит Келлог прокомментировал свой визит в Минск

  • 24.06.2025, 7:42
Кит Келлог прокомментировал свой визит в Минск
Кит Келлог

Спецпредставитель президента США назвал поездку «отличной командной работой».

Спецпредставитель администрации президента США Кит Келлог в социальной сети X высказался о визите в Беларусь, результатом которого стало освобождение 14 политзаключенных, включая Сергея Тихановского.

— В целом, отличная командная работа. Наша делегация встречалась с руководителем Беларуси Лукашенко и его командой. Джон Коул вел переговоры по двусторонним отношениям между США и Беларусью, в результате которых были освобождены долгое время находившихся в заключении 14 политзаключенных из шести стран, включая Японию и Польшу.

Келлог также отметил, что вместе с Лукашенко «обсуждал войну между Россией и Украиной и то, как президент Дональд Трамп делает все возможное, чтобы остановить войну и остановить кровопролитие».

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