Кит Келлог прокомментировал свой визит в Минск
- 24.06.2025, 7:42
Спецпредставитель президента США назвал поездку «отличной командной работой».
Спецпредставитель администрации президента США Кит Келлог в социальной сети X высказался о визите в Беларусь, результатом которого стало освобождение 14 политзаключенных, включая Сергея Тихановского.
— В целом, отличная командная работа. Наша делегация встречалась с руководителем Беларуси Лукашенко и его командой. Джон Коул вел переговоры по двусторонним отношениям между США и Беларусью, в результате которых были освобождены долгое время находившихся в заключении 14 политзаключенных из шести стран, включая Японию и Польшу.
Келлог также отметил, что вместе с Лукашенко «обсуждал войну между Россией и Украиной и то, как президент Дональд Трамп делает все возможное, чтобы остановить войну и остановить кровопролитие».
Thanks @JasonMiller. Overall, great team effort. Our delegation met with the leader of Belarus, Lukashenka and his team. @johncoale led discussions on US-Belarus bi-lateral relations which resulted in the release of 14 long held political prisoners from six countries including… https://t.co/aXpjwN18dF pic.twitter.com/6H6gFgPUgf— Keith Kellogg (@generalkellogg) June 23, 2025