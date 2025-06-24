Что изменится для белорусов в июле 24.06.2025, 7:50

Ряд нововведений, которые ударят по кошелькам.

В июле в Беларуси введут новшество в выплате пенсий и пособий на детей. В следующем месяце также должны подорожать некоторые кредиты. Еще в июле придут жировки по повышенным тарифам за отдельные жилищно-коммунальные услуги. «Зеркало» составило подборку июльских новшеств, которые могут повлиять на толщину кошельков белорусов.

Подорожают некоторые кредиты

Нацбанк поднял потолок по процентам займов на кредиты для населения. Речь про расчетные величины стандартного риска. Так, по новым кредитам в белорусских рублях для физлиц на июль (за исключением льготных) этот показатель вырос до 19,10% годовых (сейчас он составляет 18,18%). От него зависят ставки по некоторым банковским займам, в том числе на недвижимость.

Также регулятор с 25 июня повысит ставку рефинансирования до 9,75% годовых (сейчас она составляет 9,5%). К этому показателю привязаны проценты по некоторым кредитам, в первую очередь жилищным.

Изменение в выплате пенсий и пособий на детей

К 1 июля 2025 года белорусы, которые получают пенсии через банки, должны обзавестись специальными счетами, которые называются базовыми расчетными. На них и будут перечислять деньги.

Базовый счет по своим функциям не отличается от текущего. Основная разница в том, что он предполагает определенный список операций, с проведения которых банки не берут комиссию. К примеру, это открытие и закрытие такого счета, зачисление на него социальных выплат (пенсий, пособий на детей, выплат по безработице, стипендий и других), переводы между такими счетами, снятие наличных через банкоматы и кассы этого же банка, расчеты за товары.

Напомним, базовый счет можно перевести из одной банка в другой — но не чаще двух раз за календарный год. Такой переход может занять до двух месяцев. В течение этого времени банк, из которого уходит клиент, будет бесплатно переводить деньги в новое выбранное им финучреждение.

Жировки по повышенным тарифам

В июне подняли тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги. Это затронуло в том числе отопление, горячую воду и электричество под подогрев жилья. То есть в июле белорусы получат платежи за некоторые ЖКУ по повышенным тарифам.

Новшество для компаний и предпринимателей

С 1 июля компании и индивидуальные предприниматели, которые продают товар с обязательной маркировкой, должны будут использовать специальные кассовые аппараты или их альтернативу — программные кассы.

С этой же даты компании, которые выполняют работы или оказывают услуги на выезде в сельской местности, обяжут принимать наличные через кассовое оборудование и платежные терминалы. Это же касается и тех, кто предлагает бытовые услуги. «В настоящее время такие субъекты хозяйствования могут принимать денежные средства без использования кассового оборудования», — уточняли ранее налоговики.

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