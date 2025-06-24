The Telegraph: В Кремле потрясены 24.06.2025, 7:57

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Иранская ПВО оказалась полностью беспомощной.

После масштабной операции США «Полуночный молот» против ядерных объектов Ирана, мир стал свидетелем чего-то потрясающего: российские системы ПВО, которыми пользуется Тегеран, оказались полностью беспомощными. Эта демонстрация американского и израильского превосходства не просто разбила надежды Ирана на защиту - она серьезно пошатнула уверенность Москвы в собственной обороноспособности, пишет The Telegraph.

Для Украины это - исторический сигнал. Ведь российские С-300 и их модернизированные аналоги, такие как С-400 и громко разрекламированные С-500, сейчас выглядят беспомощно, когда имеют дело с современными западными технологиями.

Украина, которая уже удивила мир операциями против стратегической авиации РФ (например, «Паутинка»), теперь получает еще один козырь: пример Ирана доказывает, что при наличии западной поддержки, даже лучшие российские системы - уязвимы.

Путин, который презирает человеческие потери и бросает в бой тысячи солдат, не может игнорировать риск собственной уязвимости. Ведь Израиль и США продемонстрировали способность не только уничтожать объекты, но и выявлять и уничтожать ключевых фигур в иерархии противника. Украина также доказала, что может действовать внутри РФ - и это вызывает в Кремле реальный страх.

Политический подтекст еще глубже: если США решат вооружить Украину так же, как Израиль, война может принять новый, решающий поворот. Путин это понимает - и, возможно, поэтому все чаще слышно о «переговорах».

Вполне вероятно, что демонстрация силы США в Иране - это не только сигнал Тегерану, но и предупреждение Москве: в современной войне технологии решают все. И если Запад наконец решится дать Украине полный арсенал возможностей, Путину не останется ничего, кроме как капитулировать.

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