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Трамп назвал ответ Ирана «слабым»

  • 24.06.2025, 8:06
  • 1,438
Трамп назвал ответ Ирана «слабым»
Дональд Трамп
Фото: AP

Президент США поблагодарил иранскую сторону за предварительное уведомление об атаке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран дал «очень слабый» ответ на американский удар по их ядерным объектам и подчеркнул, что США эффективно отбили атаку.

Об этом он написал в своей соцсети Truth social.

«Иран выпустил 14 ракет — 13 были нейтрализованы, одна улетела в безопасном направлении», — отметил Трамп.

Он также сообщил, что в результате атаки ни один американец не пострадал, а убытки были минимальными.

Президент поблагодарил иранскую сторону за предварительное уведомление об атаке, что позволило своевременно активировать защиту. Трамп выразил надежду, что после этого инцидента «ненависть останется в прошлом» и регион сможет перейти к мирному урегулированию.

— «Возможно, теперь Иран сможет двигаться к миру и гармонии, и я с удовольствием буду призывать Израиль сделать то же самое», — заявил Трамп.

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