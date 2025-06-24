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Белорусские хоккеисты выиграли аналог Кубка Стэнли

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  • 24.06.2025, 8:09
Белорусские хоккеисты выиграли аналог Кубка Стэнли

Данила Климович забросил шайбу в финальном матче.

В шестом матче финальной серии плей-офф АХЛ (Кубок Колдера) «Абботсфорд Кэнакс» на выезде обыграл «Шарлотт Чекерс» со счетом 3:2 и выиграл в серии — 4:2.

Канадский хоккейный клуб впервые в истории завоевал Кубок Колдера.

Форвард Данила Климович принял участие в решающем матче, выйдя в четвертом звене, и отметился заброшенной шайбой на 24-й минуте. В 16 матчах плей-офф он набрал 4 гола (из них 3 победных), 12 минут штрафа и показатель полезности «+3».

Белорусский вратарь Никита Толопило остался на скамейке запасных. В нынешнем плей-офф он провел один матч, который завершился поражением. Его статистика: коэффициент надежности — 2,68, процент отраженных бросков — 91,3%.

АХЛ — это Американская хоккейная лига, вторая по значимости хоккейная лига в Северной Америке после НХЛ (Национальной хоккейной лиги), в мировом рейтинге она занимает где-то пятое-шестое место. АХЛ является лигой для фарм-клубов НХЛ, из АХЛ вызываются в НХЛ игроки на помощь.

Кубок Колдера — это аналог Кубка Стэнли.

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