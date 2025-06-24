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В Грузии за день трех лидеров оппозиции приговорили к тюремному заключению

  • 24.06.2025, 8:30
В Грузии за день трех лидеров оппозиции приговорили к тюремному заключению
Фото: RFE/RL

За отказ сотрудничать с контроверсионной парламентской комиссией.

Тбилисский городской суд в понедельник вынес приговоры трем лидерам грузинской оппозиции, которым инкриминировали отказ сотрудничать с контроверсионной парламентской комиссией.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

В понедельник приговоры поочередно объявили лидеру оппозиционных движений «Сильная Грузия» и «Лело» Мамуке Хазарадзе, лидеру «Коалиции за перемены» и партии «Гирчи – Больше свободы» Зурабу Джапаридзе, а также одному из руководителей «Сильной Грузии» и «Лело» Бадри Джапаридзе.

Хазарадзе и Бадри Джапаридзе приговорили к восьми месяцам лишения свободы, а Зураба Джапаридзе – к семи.

Всех их ранее обвинили в отказе сотрудничать с парламентской следственной комиссией, которая расследует деятельность бывшей власти Михаила Саакашвили в 2004-2012 годах.

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