Wildberries запустил новую опцию для белорусов 1 24.06.2025, 8:32

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Ее многие ждали.

Маркетплейс Wildberries запустил в Беларуси новую функцию.

Речь о доставке по стране крупногабаритных товаров (КГТ).

Теперь белорусские продавцы могут расширить ассортимент за счет подобных товаров с отгрузкой на склады Wildberries в Бресте, Гродно и Гомеле.

Специалисты WB также пояснили, по каким критериям товар можно отнести к КГТ:

вес до 25 кг

длина одной стороны упаковки равняется 120–200 см

сумма трех сторон – от 200 до 280 см.

Сообщается, что спрос на крупногабаритные товары вырос за 2025 год в девять раз. А больше всего таких находится в категориях товары для дома, сада, ремонта и спорт.

Напомним, что в качестве пилотного проекта данная услуга уже оказывалась с начала 2023-го. Тогда это делали в Москве, Санкт-Петербурге, Калужской, Тульской и Рязанской областях.

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