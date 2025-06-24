Wildberries запустил новую опцию для белорусов

Wildberries запустил новую опцию для белорусов1
- 24.06.2025, 8:32
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Ее многие ждали.
Маркетплейс Wildberries запустил в Беларуси новую функцию.
Речь о доставке по стране крупногабаритных товаров (КГТ).
Теперь белорусские продавцы могут расширить ассортимент за счет подобных товаров с отгрузкой на склады Wildberries в Бресте, Гродно и Гомеле.
Специалисты WB также пояснили, по каким критериям товар можно отнести к КГТ:
вес до 25 кг
длина одной стороны упаковки равняется 120–200 см
сумма трех сторон – от 200 до 280 см.
Сообщается, что спрос на крупногабаритные товары вырос за 2025 год в девять раз. А больше всего таких находится в категориях товары для дома, сада, ремонта и спорт.
Напомним, что в качестве пилотного проекта данная услуга уже оказывалась с начала 2023-го. Тогда это делали в Москве, Санкт-Петербурге, Калужской, Тульской и Рязанской областях.