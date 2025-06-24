Обрушились цены на нефть

Обрушились цены на нефть2
- 24.06.2025, 8:38
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Цены падают после заявления Трампа.
Цены на нефть резко снизились после заявления президента США Дональда Трампа о достижении перемирия между Ираном и Израилем. Это ослабило опасения по поводу перебоев поставок с Ближнего Востока - ключевого региона нефтедобычи.
Об этом сообщает Reuters.
Фьючерсы на Brent снизились на 2,9%, до 69,40 доллара за баррель. Ранее котировки падали более чем на 4%, достигнув минимума с 11 июня. WTI подешевела на 3,0%, до 66,50 доллара - это самый низкий уровень с 9 июня.
По словам Трампа, Иран начинает перемирие немедленно, а Израиль - спустя 12 часов. Если стороны соблюдут условия, конфликт официально завершится через сутки. Перемирие стало финалом 12-дневного противостояния.
«Если договоренности будут выполнены, рынок нефти может вернуться к нормальному состоянию», — отметила аналитик Priyanka Sachdeva из Phillip Nova.