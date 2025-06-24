«Ребята, XXI век, какие пятилетки?» 24.06.2025, 8:57

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Преподаватель рассказал о том, что происходит в сфере образования.

В Беларуси педагогов, которых судили за «экстремизм», лишают права на профессию. Законопроект уже приняли так называемые депутаты «палаты представителей». Теперь слово за советом республики и Лукашенко. И не сложно спрогнозировать, каким оно будет.

Собеседник «Салідарнасці» уже попал под репрессивный каток. Он делится пережитым:

— Ситуация в сфере образования сейчас очень грустная. Нелояльных преподавателей, которые занесены в «черные списки», не берут на работу ни в один вуз, — рассказывает Михаил (имя изменено в целях безопасности). — Я работал в нескольких университетах, но изо всех меня «попросили» по настоянию проректоров по безопасности.

Предложения о работе поступают время от времени. Говорю заведующим: «Ну, попробуйте». Они собирают все мои документы, дипломы, идут к проректору по безопасности, а там: «Категорически нет».

Один раз заведующий ответил: «Да что ж вы делаете, у нас преподавать некому, таких специалистов больше нет». Тогда «гэбист» разрешил, чтобы я пришел на беседу и сказал «нужные слова». Я отказался.

Михаил считает, что у проректоров по безопасности, штатных сотрудников КГБ, очень большая роль в университете.

— Они ничего не умеют делать. Но они «рулят». Даже если хочешь оформиться совместителем, кандидатуру должен согласовать «безопасник». Помимо этого, периодически проводят беседы с работающими сотрудниками. По отзывам посетивших такие «беседы», из нормальной речи там только союзы и предлоги — все остальное маты. Оскорбляют так, что люди выходят из кабинета и плачут.

После полномасштабного вторжения начали вызывать на «беседы» преподавателей, у которых в паспорте в графе «место рождения» указана Украина. После таких бесед некоторых просили «выметаться» из университета, называя «спящими агентами СБУ».

Особую работу проводили перед «выборами». У преподавателей был выбор — подписать белый лист на увольнение или за выдвижение Лукашенко в кандидаты. После проверяли, все ли явились на участки. Сейчас преподаватели запуганы ужасно, даже боятся разговаривать по телефону — думают, что прослушивают.

В последние годы, отмечает Михаил, в университетах наблюдается дефицит кадров. А оставшийся преподавательский состав стареет:

— Работники, которые остались, — это, в основном, люди от 55 до 75 лет. Парней, пришедших работать по распределению, могут забрать в армию, не учитывая, что они выполняю учебную нагрузку. Мужчин в целом очень мало, потому что на преподавательскую зарплату семью содержать трудно.

Надо понимать, что не все могут работать в университете — нужна определенная квалификация, аспирантура, в которую сейчас не особо хотят идти. Кроме того, в вузах низкая зарплата. Получается, надо еще подрабатывать. А жить когда?

Еще отмечу, что зарплатой можно манипулировать — оклад маленький, остальное — премия. Так вот, если ты кому-то из руководства не нравишься, премии у тебя нет.

Так что все победные реляции о том, что у нас лучшее образование — нет, нет и еще раз нет. Уже все потеряно.

И к перспективам высшего образования в нашей стране я отношусь очень скептически.

Во-первых, уровень приходящих студентов становится все ниже. Видимо, в школе стали хуже учить, ведь основная цель — воспитать «патриотов».

К тому же в школе тоже не хватает учителей — когда уволился, подписался на рассылку «Поиск работы на rabota.by»: каждый день приходило до 130 вакансий в области образования.

Во-вторых, сейчас белорусские университеты совсем не сотрудничают с европейскими вузами. Раньше работали с польскими, испанскими, немецкими — сейчас нет.

А вот с российскими, наоборот, теперь тесная взаимосвязь. Они вдруг нас стали «горячо любить» — приезжают, устраивают совместные мероприятия.

В-третьих, в университетах практически нет науки из-за хронического недофинансирования. Но у нас ведь и в Академии наук ничего не делается, что говорить об университетах?

Преподаватели еле выживают на свою зарплату, какая там наука. Берут по 1,5 ставки плюс почасовую, после работы успевают только поесть.

Собеседник издания также отмечает, что в вузах нет ни лицензионного, ни белорусского предметного программного обеспечения.

— Собирались купить, но в итоге не купили: «Дорого! Взломайте!». Говорю: «Нельзя работать со взломанными». Спасибо зарубежным коллегам, которые выкладывают какие-то приложения в свободный доступ. Это, конечно, несерьезно — мы даже не можем выступать на конференциях, потому что сразу будет упрек за использование пиратских программ.

Еще один напряженный момент — количество идеологии в университетах:

— Ездит по университетам бригада пропагандистов с «нафталинными» темами лекций, и обязательно надо обеспечить полный зал. А учиться-то студентам когда? Из-за этого ведь срываются занятия. А студенты сейчас, увы, стали аморфной массой: сказали — идем. Правда, на них есть и рычаги давления: не пойдете — учтем при заселении в общежитие.

Преподавателей тоже заставляют ходить. По 1-2 человека от кафедры должны быть. Вот, например, темы единого дня политинформирования из Telegram-канала одного из университетов: «Беларусь — страна возможностей» или «Итоги завершения пятилетки как основа успешного развития нашей страны». Ребята, XXI век, какие пятилетки?

Отказаться от таких мероприятий можно. Я вот ни разу не ходил. Но тогда помечают, что ты в очередной раз отказался.

С единого дня информирования надо присылать фотоотчеты — так, чтобы на фотографиях были видны все участники, докладчик и доска со слайдами. А то вдруг кто-нибудь не слушает, или слушает с неправильным выражением лица?

После того, как Михаилу не продлили контракт на основном месте работы и перестали приглашать совместителем в другие университеты, он решил работать «на себя» — репетитором. Клиенты — это школьники и лицеисты, которые готовятся к ЦТ и ЦЭ, а также белорусские студенты, которые учатся за границей:

— Многие хотят уехать из Беларуси. А те, кто уже уехал, просят помочь их подтянуть. Во многих странах учеба в университете подразумевает более основательную базу по многим предметам.

— Недавно в Беларуси стали обсуждать проект постановления, регулирующее деятельность репетиторов как самозанятых. Ряд пунктов вызвал возмущение у белорусов. Что вы думаете на счет этого?

— Думаю, оно направлено против репетиторов, потому что власти уже не знают, как и за что укусить людей, которые остались в образовании, но не работают в государственных образовательных структурах.

Люди учат детей тому, что хорошо знают, но без всякой идеологической шелухи. В постановлении между строк чувствуется зависть, что люди ушли и не просятся назад, а власти хотят опять их полностью взять под контроль.

Есть, конечно, пункты — ну полная чушь. Хотели запретить Zoom, а чем же вы его замените? Можно уточнить вообще, что такое «ресурсы национального сегмента»? Кто о них знает, есть ли список? Почему бы не использовать международные ресурсы? Да и непонятно, как они запретят использовать тот же Zoom, как будут проверять?

То же самое и с обучением в группах «не более четырех человек». Я провожу занятия индивидуально, но если у кого-то пять учеников, не вижу проблемы — если они набираются и родители не против.

Странный и пункт по учебной программе. Какая программа им нужна, если я, например, работаю «по запросам» учеников. Они просят помочь разобраться со сложными темами, и я помогаю. У меня есть среди учеников студенты из иностранных университетов, так что, мне у них требовать программу?

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