ВСУ уничтожили российский катер вместе с десантом

ВСУ уничтожили российский катер вместе с десантом1
- 24.06.2025, 9:08
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Видеофакт.
Украинские защитники уничтожили очередной катер Черноморского флота страны-агрессора РФ, который двигался вдоль западного побережья Херсонщины.
Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины, публикуя кадры поражения вражеского судна.
Українські військові знищили черговий катер Чорноморського флоту РФ з десантом, який рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини.— NV (@tweetsNV) June 24, 2025
Інформацію підтвердив командувач ВМС ЗСУ pic.twitter.com/xGKtoKMLrP