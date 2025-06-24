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ВСУ уничтожили российский катер вместе с десантом

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  • 24.06.2025, 9:08
  • 1,182
ВСУ уничтожили российский катер вместе с десантом

Видеофакт.

Украинские защитники уничтожили очередной катер Черноморского флота страны-агрессора РФ, который двигался вдоль западного побережья Херсонщины.

Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины, публикуя кадры поражения вражеского судна.

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