ВСУ уничтожили российский катер вместе с десантом 1 24.06.2025, 9:08

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Видеофакт.

Украинские защитники уничтожили очередной катер Черноморского флота страны-агрессора РФ, который двигался вдоль западного побережья Херсонщины.

Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины, публикуя кадры поражения вражеского судна.

Українські військові знищили черговий катер Чорноморського флоту РФ з десантом, який рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини.



Інформацію підтвердив командувач ВМС ЗСУ pic.twitter.com/xGKtoKMLrP — NV (@tweetsNV) June 24, 2025

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