«Лукашенко не удержится у власти и 30 минут»
- 24.06.2025, 9:14
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Диктатор боится за свою безопасность.
Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в интервью YouTube-каналу известного журналиста Евгения Киселева прокомментировала визит в Минск спецпредставителя президента США Кита Келлога и освобождение 14 белорусских политзаключенных, в том числе — народного блогера Сергея Тихановского, которое произошло 21 июня:
Наталья Радина считает, что одна из причин, почему Лукашенко хочет переговоров с Западом, — боязнь диктатора за свою безопасность:
— Путин теряет одного за другим своих союзников. Режим Асада пал, сокрушительные удары по «Хезболле» и ХАМАСу, сейчас США, к счастью, присоединились к войне против Ирана и наносятся удары по ядерным и военным объектам. Путин уже ослаблен. Лукашенко видит это, его это пугает.
Не исключаю, что на переговорах с американцами могли обсуждаться некие гарантии безопасности для самого Лукашенко. Но кто их сегодня может дать? В случае падения режима Путина, Лукашенко не удержится у власти и 30 минут.
Как он сможет сохранить власть, если все ресурсы у него сегодня идут из Москвы. Никакой Запад ему их не предоставит. А это дешевые нефть и газ, миллиарды долларов безвозвратных кредитов, дотаций.
Если российский режим падет, думаю, белорусская номенклатура быстро сориентируется. Она к этому готова. Будут и народные протесты. Перемены будут по примеру 90-х в Москве — провал ГКЧП и немедленная революция. Очень важно воспользоваться этим шансом, чтобы к власти пришли не бывшие лукашисты, а демократическая оппозиция, которая бы начала немедленные реформы и движение страны в сторону Евросоюза.