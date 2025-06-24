«Все началось с сообщения туроператору: «Я — Чебурашка» 24.06.2025, 9:30

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В Беларуси появился новый вид мошенничества.

Белорусские турфирмы предупредили о случаях мошенничества, когда клиент под именем Чебурашка забронировал номера в дорогом отеле, а затем требовал перечислить ему деньги. Об этом рассказал Республиканскому союзу туристической индустрии Евгений Скибунов, директор компании «Трэвелсофт консалтинг», которая работает с CRM-системами турфирм.

Все началось с сообщения туроператору: «Я — Чебурашка. Я вас взломал». В системе действительно появились две брони на имя Чебурашки в отеле «Империал». Чтобы не допустить массового бронирования дорогих номеров, турфирма заблокировала доступ к своей системе.

Выяснили, что брони были сделаны через учетную запись одного из турагентств, хотя в этом агентстве утверждали, что таких бронирований не делали. Но в итоге оказалось, что один из клиентов, сидя рядом с сотрудницей, запомнил ее логин и пароль, записанные на стикере, который висел на мониторе. После этого он из дома вошел в систему и сделал фиктивные брони.

Более того, мошенник требовал перевести ему 6000 рублей в электронных деньгах.

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