закрыть
24 июня 2025, вторник, 10:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Путин попал в ловушку Трампа»

  • 24.06.2025, 9:40
  • 2,746
«Путин попал в ловушку Трампа»
Фото: AP

Глава Кремля предал Иран.

Союз России и Ирана разрушен, так называемая «ось зла» прекратила свое существование. И это во многом заслуга американского президента Дональда Трампа.

Такое мнение в своем блоге высказал российский экономист Вячеслав Ширяев.

Он предложил интересную теорию, которая во многом объясняет чрезмерное заигрывание Трампа с Кремлем. Есть основания полагать, что таким образом глава США загонял диктатора РФ в ловушку.

«Путин оказался в ловушке, поверив в спектакль, разыгранный с целью изолировать Иран в момент атаки США на ядерные объекты. Выяснилось, что, когда Трамп говорил про «еще не принятое решение об ударе», он уже точно знал его дату. И план был разработан давно. Частью этого плана была «сделка с РФ»: Уиткофф привозил в Кремль заманчивые предложения с целью добиться «нейтрального статуса» РФ в ирано-американском конфликте. Мнимый «союз с Трампом» не позволяет Москве поспешить на помощь Тегерану», — отметил Ширяев.

В итоге Путин действительно предал своего союзника Иран в надежде на «договорнячок» с Вашингтоном. В Тегеране уже считают Россию «предательницей» за отказ в военной помощи.

«В итоге оказалась разрушена «ось зла», которую Путин создавал долгие годы. Все демонические режимы теперь чувствуют себя уязвимыми, а отношение Трампа к войне в Украине поменяется после окончания "иранской спецоперации". Путин перестанет быть интересен Вашингтону», — высказал мнение блогер.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина