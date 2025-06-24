«Путин попал в ловушку Трампа» 24.06.2025, 9:40

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Фото: AP

Глава Кремля предал Иран.

Союз России и Ирана разрушен, так называемая «ось зла» прекратила свое существование. И это во многом заслуга американского президента Дональда Трампа.

Такое мнение в своем блоге высказал российский экономист Вячеслав Ширяев.

Он предложил интересную теорию, которая во многом объясняет чрезмерное заигрывание Трампа с Кремлем. Есть основания полагать, что таким образом глава США загонял диктатора РФ в ловушку.

«Путин оказался в ловушке, поверив в спектакль, разыгранный с целью изолировать Иран в момент атаки США на ядерные объекты. Выяснилось, что, когда Трамп говорил про «еще не принятое решение об ударе», он уже точно знал его дату. И план был разработан давно. Частью этого плана была «сделка с РФ»: Уиткофф привозил в Кремль заманчивые предложения с целью добиться «нейтрального статуса» РФ в ирано-американском конфликте. Мнимый «союз с Трампом» не позволяет Москве поспешить на помощь Тегерану», — отметил Ширяев.

В итоге Путин действительно предал своего союзника Иран в надежде на «договорнячок» с Вашингтоном. В Тегеране уже считают Россию «предательницей» за отказ в военной помощи.

«В итоге оказалась разрушена «ось зла», которую Путин создавал долгие годы. Все демонические режимы теперь чувствуют себя уязвимыми, а отношение Трампа к войне в Украине поменяется после окончания "иранской спецоперации". Путин перестанет быть интересен Вашингтону», — высказал мнение блогер.

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