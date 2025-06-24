Ученые нашли у шимпанзе эволюционные корни сплетен 1 24.06.2025, 9:55

Cоциальное любопытство — не просто праздный интерес.

Международная группа ученых из США и Великобритании раскрыла необычный факт: тяга к наблюдению за социальными взаимодействиями — от споров до дружеских объятий — имеет глубокие эволюционные корни. Как выяснили ученые, и дети, и шимпанзе готовы жертвовать угощениями ради возможности подсмотреть за чужими отношениями. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B (PRSB).

Команда создала необычную установку — деревянные ящики с планшетами, показывающими разные видео. В одном случае демонстрировались социальные взаимодействия (конфликты, игры, уход за шерстью), в другом — одиночные действия.

«И дети 4-6 лет, и шимпанзе стабильно выбирали социальные сцены. Более того, многие предпочитали просмотр видео даже вкусному вознаграждению», — объяснила доктор Лора Симона Льюис из Калифорнийского университета (США).

Особенно интересными оказались гендерные различия. Самцы шимпанзе проявляли больше интереса к социальным видео. Среди человеческих детей мальчики чаще всего выбирали конфликтные ситуации, а девочки отдавали предпочтение позитивным взаимодействиям.

Ученые подчеркнули, что социальное любопытство — не просто праздный интерес. Оно играет ключевую роль в обучении социальным нормам, построении отношений и избегании опасных ситуаций.

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