Канада подписала соглашение об оборонном сотрудничестве с ЕС
- 24.06.2025, 10:05
Оттава хочет уменьшить зависимость от США.
Пытаясь уменьшить зависимость Канады от США во главе с Дональдом Трампом, канадский премьер-министр Марк Карни в понедельник, 23 июня, подписал договор о партнерстве с ЕС в сфере безопасности и обороны, сообщает Politico.
Цель — переориентировать отношения Канады в сфере безопасности от Штатов после угроз Трампа «аннексировать» северного соседа Америки.
Ключевым вопросом является предоставление Канаде возможности присоединиться к новым оборонным программам ЕС в рамках многомиллиардной инициативы «Перевооружение Европы» (ReArm Europe). Канада и европейские страны НАТО также обещают резко увеличить свои расходы на оборону, что, как ожидается, будет подтверждено на саммите в Гааге в среду, 25 июня.
«Хотя НАТО остается основой нашей коллективной обороны, это партнерство позволит нам усилить готовность быстрее и лучше — инвестировать больше и разумнее», - заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что это партнерство усилит роль Канады в европейской оборонной архитектуре.
«Это только начало. Это будет хорошо для наших отраслей, это будет хорошо для наших людей и это будет хорошо для трансатлантического инструмента безопасности», - сказала она.