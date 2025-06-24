закрыть
24 июня 2025, вторник, 10:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Канада подписала соглашение об оборонном сотрудничестве с ЕС

  • 24.06.2025, 10:05
Канада подписала соглашение об оборонном сотрудничестве с ЕС
Марк Карни
Фото: Oliver Matthys/EPA

Оттава хочет уменьшить зависимость от США.

Пытаясь уменьшить зависимость Канады от США во главе с Дональдом Трампом, канадский премьер-министр Марк Карни в понедельник, 23 июня, подписал договор о партнерстве с ЕС в сфере безопасности и обороны, сообщает Politico.

Цель — переориентировать отношения Канады в сфере безопасности от Штатов после угроз Трампа «аннексировать» северного соседа Америки.

Ключевым вопросом является предоставление Канаде возможности присоединиться к новым оборонным программам ЕС в рамках многомиллиардной инициативы «Перевооружение Европы» (ReArm Europe). Канада и европейские страны НАТО также обещают резко увеличить свои расходы на оборону, что, как ожидается, будет подтверждено на саммите в Гааге в среду, 25 июня.

«Хотя НАТО остается основой нашей коллективной обороны, это партнерство позволит нам усилить готовность быстрее и лучше — инвестировать больше и разумнее», - заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что это партнерство усилит роль Канады в европейской оборонной архитектуре.

«Это только начало. Это будет хорошо для наших отраслей, это будет хорошо для наших людей и это будет хорошо для трансатлантического инструмента безопасности», - сказала она.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина