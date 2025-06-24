Канада подписала соглашение об оборонном сотрудничестве с ЕС 24.06.2025, 10:05

Марк Карни

Фото: Oliver Matthys/EPA

Оттава хочет уменьшить зависимость от США.

Пытаясь уменьшить зависимость Канады от США во главе с Дональдом Трампом, канадский премьер-министр Марк Карни в понедельник, 23 июня, подписал договор о партнерстве с ЕС в сфере безопасности и обороны, сообщает Politico.

Цель — переориентировать отношения Канады в сфере безопасности от Штатов после угроз Трампа «аннексировать» северного соседа Америки.

Ключевым вопросом является предоставление Канаде возможности присоединиться к новым оборонным программам ЕС в рамках многомиллиардной инициативы «Перевооружение Европы» (ReArm Europe). Канада и европейские страны НАТО также обещают резко увеличить свои расходы на оборону, что, как ожидается, будет подтверждено на саммите в Гааге в среду, 25 июня.

«Хотя НАТО остается основой нашей коллективной обороны, это партнерство позволит нам усилить готовность быстрее и лучше — инвестировать больше и разумнее», - заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что это партнерство усилит роль Канады в европейской оборонной архитектуре.

«Это только начало. Это будет хорошо для наших отраслей, это будет хорошо для наших людей и это будет хорошо для трансатлантического инструмента безопасности», - сказала она.

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