Рейсы Минск–Дубай возобновлены
- 24.06.2025, 10:09
Ограничения над ОАЭ сняты.
После кратковременного закрытия неба над ОАЭ ограничения были сняты, и Belavia «гарантирует пассажирам полную безопасность», пишет «Точка».
Авиарейсы из Минска в Дубай возобновили – первые самолеты уже отправились.
Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке вечером 23 июня были отменены рейсы и закрыто воздушное пространство в регионе. Но вскоре Belavia сообщила, что обстановка начала стабилизироваться, в связи с чем ОАЭ сняли ограничения.
Это значит, что рейсы, запланированные на 24 июня, будут отправляться из Минска в Дубай согласно расписанию.
Belavia отмечает, что самолеты полетят по измененному маршруту, и компания «гарантирует пассажирам полную безопасность».
При этом ситуацию продолжают отслеживать. При необходимости расписание будут менять.
Первый самолет, вылетевший в ОАЭ после отмены запрета, отправился без задержек в 04:25 из Минска. Рейс выполняла Belavia.
Также утром в Дубай вылетели еще два самолета – в 04:50 (с задержкой на 20 минут) и в 05:35 (с задержкой немного больше часа). Эти рейсы выполняла авиакомпания Flydubai.