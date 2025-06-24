Рейсы Минск–Дубай возобновлены 24.06.2025, 10:09

Ограничения над ОАЭ сняты.

После кратковременного закрытия неба над ОАЭ ограничения были сняты, и Belavia «гарантирует пассажирам полную безопасность», пишет «Точка».

Авиарейсы из Минска в Дубай возобновили – первые самолеты уже отправились.

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке вечером 23 июня были отменены рейсы и закрыто воздушное пространство в регионе. Но вскоре Belavia сообщила, что обстановка начала стабилизироваться, в связи с чем ОАЭ сняли ограничения.

Это значит, что рейсы, запланированные на 24 июня, будут отправляться из Минска в Дубай согласно расписанию.

Belavia отмечает, что самолеты полетят по измененному маршруту, и компания «гарантирует пассажирам полную безопасность».

При этом ситуацию продолжают отслеживать. При необходимости расписание будут менять.

Первый самолет, вылетевший в ОАЭ после отмены запрета, отправился без задержек в 04:25 из Минска. Рейс выполняла Belavia.

Также утром в Дубай вылетели еще два самолета – в 04:50 (с задержкой на 20 минут) и в 05:35 (с задержкой немного больше часа). Эти рейсы выполняла авиакомпания Flydubai.

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