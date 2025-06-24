Axios: Иран предупредил США об обстреле американской базы в Катаре 24.06.2025, 10:19

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Американцы пообещали не отвечать ради перемирия.

Президент США Дональд Трамп начал переговоры о завершении конфликта между Израилем и Ираном еще до иранской атаки на американскую авиабазу в Катаре, при этом Доха выступила посредником между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, Трамп поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу передать иранцам предложение о прекращении войны до удара по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Тегеран отказался, заявив, что дипломатия возможна только после нанесения ответных ударов по американским целям. Перед атакой Иран предупредил о времени и целях предстоящего удара, а после его завершения направил через закрытые каналы сообщение о том, что дальнейшие атаки проводиться не будут.

Вашингтон ответил через Катар, что США не планируют отвечать на иранскую атаку, и подтвердил готовность возобновить переговоры. Вечером 23 июня, когда стало ясно, что иранская операция завершена, Трамп позвонил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху и сказал, что хочет остановить войну.

Представитель Белого дома сообщил, что Нетаньяху согласился на прекращение огня. После этого Трамп связался с эмиром Катара Тамимом аль-Тани, а вице-президент Джей Ди Вэнс — с катарским премьер-министром Мохаммедом бин Абдулрахманом аль-Тани, который установил связь с Ираном и окончательно согласовал условия прекращения огня, включая время его начала.

Трамп заявил во вторник в своей соцсети Truth о вступлении в силу перемирия между Израилем и Ираном. Это произошло всего через несколько часов после того, как Иран запустил волны ракет по Израилю, в результате чего, по данным израильской службы скорой помощи, погибли четыре человека. Трамп сообщил: «ПЕРЕМИРИЕ ТЕПЕРЬ ДЕЙСТВУЕТ. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ НАРУШАЙТЕ ЕГО!»

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