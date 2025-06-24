Под Гродно бегал волк 2 24.06.2025, 10:25

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Лесоводы предупредили, как поступать при встрече с этим хищником.

В полях недалеко от Гродно заметили волка. Животное вело себя спокойно и не представляло опасности. Можно сказать, жило своей жизнью.

Редким кадром поделились сотрудники Гродненского лесхоза в своем Telegram-канале «Лесоводы Гродненщины».

Хищник, сам того не подозревая, попал в одну из фотоловушек, которые установили на территории лесхоза, занимающего 64,6 тыс. га.

На его площади расположены в том числе республиканские ландшафтные заказники «Гродненская пуща» и «Озеры».

Сотрудники лесного предприятия предупредили своих читателей о том, как себя вести при встрече с волком. Эти серые хищники больше всего боятся огня и дыма.

«При передвижении по лесу берите с собой дымящиеся факелы или комплект: газовый баллончик и зажигалку. В случае встречи сможете быстро создать защитную завесу», – дали совет лесоводы.

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