Одна из стран ЕС ужесточает правила для иностранцев 24.06.2025, 10:30

Для получения гражданства нужно будет прожить там вдвое дольше, чем раньше.

Правоцентристское правительство Португалии, находясь под давлением крайне правых сил, заявило о намерении увеличить с 5 до 10 лет срок легального проживания в стране, необходимый большинству иностранцев для подачи заявления на гражданство, пишет Reuters.

редставитель правительства Португалии Антониу Лейтон Амару также сообщил, что будут ужесточены и другие миграционные правила — например, те, что касаются получения видов на жительство для членов семей легальных мигрантов. Кроме того, появится положение, позволяющее лишать паспортов натурализованных граждан Португалии, осужденных за серьезные преступления.

Португалия, где проживает около 10,5 миллиона человек, в последние годы столкнулась с заметным ростом иммиграции. Вопрос ужесточения требований к получению гражданства стал одной из главных тем на недавних парламентских выборах, по итогам которых ультраправая партия Chega стала главной оппозиционной силой.

Пока новый указ не поступил в парламент, но ожидается, что он будет одобрен при поддержке Chega.

«Мы существенно ужесточаем требования для получения гражданства и натурализации — в соответствии с курсом, который уже заложен в программе правительства», — заявил Амару.

Он уточнил, что новый десятилетний срок будет касаться большинства иностранцев, однако для выходцев из португалоязычных стран — таких как Бразилия, Ангола или Мозамбик — он составит всего семь лет.

Сейчас, по действующим правилам, для получения гражданства Португалии нужно прожить в стране 5 лет, владеть португальским языком, не иметь судимости в течение более 3 лет и не представлять угрозу национальной безопасности.

Теперь к этим условиям добавятся новые: знание португальской культуры, понимание прав и обязанностей граждан, декларация поддержки демократических ценностей и отсутствие фактически отбытого тюремного наказания.

Согласно данным портала Pordata, в 2023 году гражданство Португалии получили 141 300 иностранцев — на 20% меньше, чем в 2022 году.

Правительство также сообщило, что на начало года в обработке находилось более 400 тысяч заявок на гражданство. По оценке миграционного агентства AIMA, к концу 2024 года в Португалии проживало более 1,5 миллиона легальных мигрантов, из которых свыше 450 тысяч — граждане Бразилии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com