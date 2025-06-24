Израиль достиг всех целей операции против Ирана 24.06.2025, 10:40

Уничтожена ядерная и ракетная инфраструктура Тегерана.

24 июня правительство Израиля опубликовало заявление в связи с прекращением огня с Ираном. В заявлении сказано, что Израиль достиг всех целей операции «Народ как лев» и даже больше, сообщают «Детали».

«Израиль устранил двойную непосредственную экзистенциальную угрозу для себя — как в ядерной сфере, так и в сфере баллистических ракет. Кроме того, ЦАХАЛ добился полного контроля над воздушным пространством Тегерана, нанес серьезный ущерб военному руководству и уничтожил десятки центральных объектов иранского режима, — утверждается в заявлении. — В ходе операции «Народ как лев» Государство Израиль поставило себя в один ряд с мировыми державами. Это колоссальный успех для народа Израиля и его бойцов».

Также отмечается, что за последние 24 часа Армия обороны Израиля нанесла сильный удар по объектам власти в самом сердце Тегерана, ликвидировала сотни агентов «Басиджа» — репрессивного механизма террористического режима — и еще одного высокопоставленного ученого-ядерщика.

Правительство выразило благодарность президенту Трампу и США за их поддержку в обороне и участие в ликвидации иранской ядерной угрозы.

Далее сказано: «В свете достижения целей операции и в полной координации с президентом Трампом Израиль согласился на предложение президента о двустороннем прекращении огня. Израиль будет решительно реагировать на любое нарушение прекращения огня».

Однако граждан Израиля просят продолжать придерживаться инструкций Службы тыла до тех пор, пока не будет подтверждено полное соблюдение прекращения огня.

Правительство также выразило соболезнования семьям погибших и пожелало скорейшего выздоровления раненым. Премьер-министр выступит с заявлением позднее сегодня.

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