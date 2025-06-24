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Как экс-охранник Лукашенко стал врагом белорусского футбола №1

  • 24.06.2025, 10:50
Как экс-охранник Лукашенко стал врагом белорусского футбола №1
Министр спорта Сергей Ковальчук

Министр спорта предлагает лишить Беларусь футбольной независимости.

Министр спорта Сергей Ковальчук заявил, что Беларусь заинтересована в проведении совместного с Россией футбольного чемпионата. Сайт UDF рассказывает, как бывший охранник Лукашенко вновь поставил свою компетентность под сомнение.

В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр спорта Беларуси заявил «Матч ТВ», что наша страна якобы заинтересована в проведении совместного с Россией футбольного чемпионата, но вопрос необходимо обсуждать с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы разговаривали на эту с (министром спорта РФ) Михаилом Владимировичем Дегтяревым, знаю, что и на уровне футбольных федераций такие разговоры идут. Но мы пришли к выводу, что нужна третья сторона, мы, Беларусь и России, должны вместе с УЕФА обсудить это. Мы заинтересованы в этом, есть пример КХЛ, где играет минское «Динамо», где есть ажиотаж, трибуны заполнены каждый матч. Играем с сильными соперниками, растем рядом с вами, потому что Россия — великая хоккейная держава, лидер мирового хоккея», – сказал Сергей Ковальчук.

Почему слова бывшего охранника Лукашенко, назначенного им министром в 2018 году, ставят компетентность министра под большой вопрос?

Участие в чемпионате России лишит белорусские клубы возможности играть в еврокубках.

После нападения РФ на Украину, российские клубы и сборная страны стали изгоями на международной арене – они отстранены от участия в международных матчах. Ковальчук же фактически предлагает тоже самое сделать с белорусскими клубами.

УЕФА допускает проведение только национальных чемпионатов, контролируя наднациональный уровень в виде еврокубков. Если коротко, то белорусские клубы станут участвовать в чемпионате РФ, то они не смогут играть с европейскими командами.

А это удар и по престижу (порой, скромным клубам из Беларуси везет сыграть с известными командами), и по финансовым доходам – сыграв в еврокубках, наши команды имеют возможность неплохо заработать.

А еще это сильнейший удар по чести: играть в чемпионате России – фактически признавать, что Беларусь является ее частью.

В чемпионате России белорусские клубы ждет печальная судьба

Ковальчук привел в пример участие минского «Динамо» в российской Континентальной хоккейной лиге. Но этот пример крайне некорректен по многим причинам. В том числе потому, что европейский хоккей управляется совсем по другим правилам.

И нужно учитывать, что хоккейное «Динамо-Минск» тянет огромные деньги с белорусских предприятий. Его бюджет составляет около 6,5 млн долларов на один сезон, а главный спонсор – «Беларуськалий».

Позволить себе финансировать на таком уровне другие команды страна просто не может (честно говоря, и хоккей-то не может – но власти настаивают).

Так что же тогда будет с белорусскими футбольными клубами, если они заявятся в чемпионат РФ? Вряд ли кто-то из них сможет играть в премьер-лиге (первом дивизионе). Бюджеты самых бедных российских команд там – около 10 млн долларов, середняков – 30–40 млн долларов, лидеров – в районе 100.

Значит, белорусские команды вынуждены будут играть в низших российских дивизионах, мотаясь по глубинке РФ и преодолевая тысячи километров пути. И вынуждены будут за это еще и платить из своего кармана.

И это вместо того, чтобы играть с европейскими клубами и зарабатывать на еврокубках?

Что в голове у Сергея Ковальчука?

Слова министра спорта Беларуси поставили в тупик не только белорусских, но и российских болельщиков. «Видно, и у беларусов министр спорта не блещет умом», – пишут в комментариях.

Непонятно также, зачем российским клубам участие в их чемпионате команды из Беларуси.

Бывший главный тренер сборной РФ Борис Игнатьев заявил «Матч ТВ», что не видит плюсов от объединения чемпионата с белорусским:

«Если белорусские клубы искусственно войдут в нашу лигу, это будет нонсенс. Как это будет выглядеть? Пусть отвоевывают место под солнцем через Вторую лигу, Первую лигу. Нужно соблюдать спортивный принцип. Я не вижу никакого преимущества для нашего футбола от соединения чемпионата с белорусским».

Бывший охранник Лукашенко и раньше не блистал умом на посту министра спорта, занимаясь в основном репрессиями против инакомыслящих спортсменов. Но последнее его заявление – это уже выход на новый уровень.

Возможно, Ковальчук больше не чувствует тормозов после выигрыша в аппаратной войне против бывшего главы Федерации футбола Николая Шерстнева, который переведен Лукашенко на работу в Управделами президента.

Теперь министр спорта закрепляется в статусе врага белорусского футбола №1.

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