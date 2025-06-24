AP: Лидеры НАТО собираются на саммит, который может стать историческим 24.06.2025, 10:54

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Страны-члены собираются принять ключевые решения по оборонным расходам.

В Гааге стартует саммит НАТО, который может стать площадкой для откровенного диалога о разногласиях внутри Альянса и сплотить союз вокруг новых обязательств по оборонным расходам, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Президент США Дональд Трамп и другие лидеры 32 стран-членов собираются обсудить расходы в 5% ВВП на оборону. Испания назвала эту цифру «неприемлемой», а Трамп в ответ раскритиковал Мадрид и Оттаву за низкие расходы. При этом сам он заявил, что США не обязаны придерживаться этой цели, хотя настаивает, чтобы другие страны увеличили расходы.

Тем временем Украина остается важным, но неопределенным пунктом повестки. Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на ужин, но его участие в рабочей сессии под вопросом. НАТО как организация не поставляет оружие, но страны-участницы координируют поставки через хаб в Польше и обучают украинских военных.

Саммит продлится два дня: неформальный ужин во вторник и рабочая встреча в среду. Ожидается краткое итоговое заявление — чтобы избежать конфликтов по формулировкам.

НАТО основали в 1949 году, сегодня альянс включает 32 государства. После аннексии Крыма в 2014 году страны увеличили оборонные бюджеты. В 2024 году 22 государства достигли минимального уровня в 2% ВВП.

Теперь обсуждается повышение планки до 3,5% плюс 1,5% на инфраструктуру, но окончательное решение пока под вопросом.

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