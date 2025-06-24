В Финляндии запустили крупнейшую в мире песчаную батарею 1 24.06.2025, 11:00

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Фото: Polar Night Energy

Зачем она нужна?

В Финляндии запустили в эксплуатацию крупнейшую в мире песчаную батарею, что позволит максимально эффективно использовать возобновляемые источники энергии страны, пишет IFLScience.

Ожидается, что после выхода на полную мощность эта песчаная батарея сократит выбросы углерода от местной тепловой сети примерно на 160 тонн в год. В издании подчеркнули, что это позволит снизить выбросы от отопления района почти на 70%.

Песчаная батарея была построена компанией Polar Night Energy по заказу энергетической компании Loviisan Lämpö в муниципалитете Порнайнен на юге Финляндии. Ее высота составляет 13 метров, а ширина - 15 метров. По словам производителя, новая система способна вырабатывать 1 мегаватт тепловой энергии и хранить до 100 мегаватт-часов энергии.

В издании объяснили, что песчаная батарея представляет собой большой резервуар, который заполнен около 2000 тоннами измельченного талькового камня. Избыточная тепловая энергия от возобновляемых источников энергии закачивается системой труб через каменный материал, где она удерживается в течение нескольких часов, дней или даже недель. Когда энергия необходима, она может быть выпущена, выделяясь в виде кипящей воды, пара или потока нагретого воздуха.

В издании отметили, что благодаря песчаной батарее можно максимально использовать возможности возобновляемых источников энергии. Она способна улавливать и хранить энергию для последующего использования.

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