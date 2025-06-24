Глава Минобороны Хренин прибыл в Китай

Глава Минобороны Хренин прибыл в Китай2
- 24.06.2025, 11:07
На совещание министров обороны ШОС.
О прибытии в Китай министра обороны Виктора Хренина 24 июня сообщила пресс-служба белорусского военного ведомства.
По информации Минобороны, в Пекине чиновника встретили Александр Червяков, посол Беларуси, и военный атташе при белорусском посольстве, а также представители китайского военного ведомства.
«26 июня в Циндао (город в восточной части КНР, расположен на берегу Желтого моря в относительной близости к Корейскому полуострову) пройдет совещание министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. В нем примет участие белорусская военная делегация», — говорится в сообщении.
Минск стал полноправным членом ШОС 4 июля 2024 года. Помимо Беларуси и Китая в организацию входят Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.