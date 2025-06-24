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Перемирие между Израилем и Ираном сорвано

  • 24.06.2025, 11:22
  • 2,078
Перемирие между Израилем и Ираном сорвано

ЦАХАЛ готовит ответ на обстрел иранских войск.

Министр обороны Исраэль Кац приказал ЦАХАЛу ответить на обстрел из Ирана, совершенный после вступления в силу режима прекращения огня, пишет сайт «Детали».

«В связи с полным нарушением Ираном режима прекращения огня, объявленного президентом США, и запуском ракет в сторону Израиля, а также в соответствии с политикой израильского правительства, которое намерено решительно реагировать на любое нарушение, я в координации с премьер-министром поручил ЦАХАЛу продолжить интенсивные действия по атаке на Тегеран, чтобы уничтожить цели режима и объекты террористической инфраструктуры в Тегеране», — заявил Кац.

Министр финансов Бецалель Смотрич добавил к этому: «Тегеран содрогнется».

Председатель партии НДИ Авигдор Либерман также прокомментировал ракетный обстрел из Ирана по северу Израиля: «Спустя три с половиной часа после того, как президент США объявил о прекращении огня, из Ирана был произведен обстрел севера Израиля. Мы не должны этого терпеть, мы не должны сдерживаться, мы должны немедленно отреагировать».

В ходе обстрела из Ирана были запущены две ракеты, которые удалось сбить. Нет сообщений о раненых, кроме мужчины, который пострадал. когда бежал в бомбоубежище.

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