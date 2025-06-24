Европарламент требует немедленного освобождения всех белорусских журналистов 24.06.2025, 11:27

В заявлении названы десятки имён репрессированных представителей независимых медиа.

Председатель Комитета по иностранным делам Дэвид Макалистер и глава делегации Европейского парламента по связям с Беларусью Малгожата Госевска, а также ее заместители — евродепутаты Томас Тобе и Михал Кобоско — выпустили заявление (перевод — сайт Charter97.org).

«Мы приветствуем освобождение 14 политических заключенных», — написано в заявлении, — «Мы выражаем признательность США за их участие в этом процессе и вновь заявляем, что безусловное освобождение и полная реабилитация всех оставшихся политических заключенных должны оставаться главным приоритетом для международного сообщества.

Среди тех, кто все еще находится в заключении, независимые журналисты сталкиваются с суровыми репрессиями. Беларусь остается одной из самых опасных стран Европы для работников СМИ. Независимые СМИ были фактически ликвидированы — большинство изданий запрещены, заблокированы или вынуждены покинуть страну. Журналисты продолжают сталкиваться с произвольными задержаниями, пытками, длительными тюремными сроками и вынужденным перемещением. Все задержанные работники СМИ обозначаются как «лица, причастные к экстремистской деятельности», а несколько человек были обозначены КГБ как «террористы». Их семьи регулярно подвергаются преследованиям, слежке и гонениям.

Мы призываем власти Беларуси немедленно прекратить преследование независимых журналистов и выполнить свои международные обязательства, обеспечив всем гражданам возможность свободно осуществлять свои основные права, в частности свободу выражения мнений и собраний. Наши мысли с журналистами, которые по-прежнему несправедливо заключены в тюрьму за их смелые усилия по предоставлению общественности беспристрастной и точной информации, и мы призываем к их немедленному и безоговорочному освобождению Екатерины Бахваловой, Игоря Лосика, Владимира Мацкевича, Андрея Александрова, Дениса Ивашина, Анджея Почобута, Марины Золотовой, Людмилы Чекиной, Валерии Костюховой, Дмитрия Новожилова, Ирины Славниковой, Сергея Сацука, Константина Залатых, Павла Можейко, Евгения Меркиса, Дмитрия Семченко, Андрея Фамина, Ларисы Щиряковой, Павла Подобеда, Вячеслава Лазарева, Павла Виноградова, Александра Манцевича, Алеся Соболевского, Александра Игнацюка, Евгения Глушкова, Алеся Марченко, Ольги Родионовой, Антона Козельского, Алены Тимощук, Даниила Полянского, Евгения Николаевича, Игоря Ильяша, Сергея Чебоцкого, Руслана Равяко, сотрудников редакции «Интекс-пресс» Олега Супрунюка и Полины Питкевич».

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