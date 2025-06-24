Германия может вернуть призыв, если не удастся набрать добровольцев 24.06.2025, 11:33

Берлин намерен создать «самую сильную армию в Европе».

Германия готова вернуть обязательную воинскую службу, если план по набору добровольцев не обеспечит необходимое пополнение армии. Об этом заявил министр обороны Борис Писториус, представив инициативу по укреплению резервов Бундесвера на фоне угрозы со стороны России, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Сначала Берлин начнет с добровольной модели, предложив 18-летним пройти опрос о готовности к службе. Предполагается, что ежегодно на обучение будут зачисляться около 5 000 человек. Цель — увеличить число резервистов с 60 000 до 200 000 к концу десятилетия.

Однако законопроект, который поступит в Бундестаг после летних каникул, будет включать и положение о возвращении призыва. По словам Писториуса, это план на случай, если добровольцев окажется недостаточно. «У нас нет времени запускать весь процесс заново. Закон должен содержать оба варианта», — заявил он телеканалу ARD.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что Германия должна создать «самую сильную армию в Европе» и взять на себя большую ответственность за безопасность континента. После своей победы на выборах в феврале он отменил ограничения на государственные заимствования для увеличения оборонного бюджета.

Проблемой теперь остается нехватка кадров. Планируется увеличить численность профессиональной армии с 183 000 до 260 000 человек к 2035 году. Для этого, по словам министра, нужно повысить привлекательность службы — улучшить условия, оплату и перспективы.

Некоторые в правящей коалиции считают, что обязательный призыв нужно возвращать уже сейчас. Однако, как отметил Писториус, у армии пока нет достаточной инфраструктуры для обучения сотен тысяч новобранцев ежегодно.

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