В Минске вступает в силу важное новшество для автомобилистов 1 24.06.2025, 11:34

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Изменятся тарифы на эвакуацию автомобиля и штрафстоянку.

Минские власти повысили тарифы на эвакуацию транспортных средств на штрафстоянку. Выросли также расценки на хранение отбуксированного автомобиля на охраняемой стоянке. Сколько теперь придется платить нарушителям правил парковки дополнительно к штрафам ГАИ, узнал Telegraf.news.

Решение столичных властей от 12 июня 2025 года было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 24 июня, а значит, уже с 25 июня в городе будут действовать новые расценки на эвакуацию авто.

Как и ранее, цена транспортировки эвакуированного авто на штрафстоянку будет зависеть от типа погрузки:

при полной погрузке на эвакуатор — 105 рублей (ранее было 80 рублей),

при частичной погрузке — 65 рублей (эта сумма осталась неизменной, столько же платили и ранее).

Появился и новый пункт — принудительная буксировка (эвакуация) без доставки транспортного средства на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор. Ранее такая услуга эвакуаторов в документе прописана не была. Теперь за такую манипуляцию придется заплатить 75 рублей.

Кроме того, городские власти изменили принципы расчета стоимости хранения транспортного средства на штрафстоянке. Если ранее тарифы были дифференцированными (наиболее дорогими были первые трое суток — 8 рублей в сутки, а далее стоимость снижалась до 4,50 рубля (за 4—9-е сутки) и 3,50 рубля за каждые последующие сутки свыше 10 суток хранения), то теперь в документе прописан один (и более дорогой) тариф — 9 рублей в сутки.

Эвакуация авто в Беларуси применяется как «мера оперативного реагирования» на факт нарушения Правил дорожного движения (Правил ДД), а именно — на неправильную парковку. Кроме того, что владельцу неправильно припаркованного авто придется заплатить за эвакуацию и хранение на штрафстоянке, необходимо будет также оплатить штраф ГАИ.

Согласно статье 18.18 Кодекса об административных правонарушениях за остановку в ненадлежащем месте или парковку с нарушением правил белорусам могут грозить следующие штрафы:

за остановку или стоянку с нарушением Правил ДД — штраф в размере 1 базовой величины (42 рубля на сегодня),

для грузовиков, автобусов, тракторов, самоходных машин, прицепов штраф увеличивается до 5 базовых величин (210 рублей) (а за повторное нарушение в течение года — до 10 базовых величин (420 рублей),

за неправомерную стоянку на местах, выделенных для инвалидов, — штраф в 2 базовые величины (84 рубля).

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