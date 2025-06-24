Российский самолет уронил полутонную авиабомбу на дома под оккупированным Докучаевском

Российский самолет уронил полутонную авиабомбу на дома под оккупированным Докучаевском3
- 24.06.2025, 11:42
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Повреждены четыре дома.
21 июня с российского самолета на Докучаевск в Донецкой области «нештатно сошел» ФАБ-500. Как стало известно ASTRA, в результате были повреждены четыре частных дома по улице Северная в поселке Новая Оленевка под Докучаевском. Там пробило крыши и выбило окна.
Погибших и пострадавших удалось избежать.
Это уже не первая упавшая на российские и оккупированные территории авиабомба за этот месяц. По данным СМИ, 11 июня полутонная российская авиабомба пробила воронку в огороде жительницы села Долгий Колодезь в Курской области.
Всего, по подсчетам СМИ, за период со 2 по 21 июня с российских самолетов сошло как минимум еще 10 ФАБ: из них два упали в районе Дебальцево Донецкой области, два в окрестностях Макеевки, два в Белгородской области, один — в Волновахском районе, один — под Ясиноватой. Еще два упавших ФАБа нашли в поселке Чернухино в «ЛНР».