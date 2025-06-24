закрыть
24 июня 2025, вторник, 12:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский самолет уронил полутонную авиабомбу на дома под оккупированным Докучаевском

3
  • 24.06.2025, 11:42
  • 2,178
Российский самолет уронил полутонную авиабомбу на дома под оккупированным Докучаевском
иллюстративное фото

Повреждены четыре дома.

21 июня с российского самолета на Докучаевск в Донецкой области «нештатно сошел» ФАБ-500. Как стало известно ASTRA, в результате были повреждены четыре частных дома по улице Северная в поселке Новая Оленевка под Докучаевском. Там пробило крыши и выбило окна.

Погибших и пострадавших удалось избежать.

Это уже не первая упавшая на российские и оккупированные территории авиабомба за этот месяц. По данным СМИ, 11 июня полутонная российская авиабомба пробила воронку в огороде жительницы села Долгий Колодезь в Курской области.

Всего, по подсчетам СМИ, за период со 2 по 21 июня с российских самолетов сошло как минимум еще 10 ФАБ: из них два упали в районе Дебальцево Донецкой области, два в окрестностях Макеевки, два в Белгородской области, один — в Волновахском районе, один — под Ясиноватой. Еще два упавших ФАБа нашли в поселке Чернухино в «ЛНР».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина