Очереди на выезд из Беларуси бьют рекорды 2 24.06.2025, 11:56

иллюстративное фото

В Бресте в очереди стоят более 2000 машин, проблемы с проездом начали фиксироваться и на литовской границе.

По данным Пограничного комитета Беларуси, очереди на выезд из Беларуси 23 июня такие:

«Григоровщина – Патерниеки» (Латвия). В очереди от 0 до 10 легковушек, очереди автобусов нет, в очереди грузовиков – от 410 до 430 автомобилей.

«Каменный Лог – Мядининкай» (Литва). В очереди от 0 до 40 легковушек, очереди автобусов нет, в очереди грузовиков – 530–550 автомобилей.

«Бенякони – Шальчининкай» (Литва). Нет очереди автобусов и легковушек, очередь грузовиков – от 510 до 540.

«Брест – Тересполь» (Польша). В очереди 1980–2065 легковушек, очередь автобусов выросла с 50 до 70.

«Козловичи – Кукурики» (Польша). Днем ранее образовалась очередь из 200 грузовиков, в полдень исчезла, но к вечеру выросла до 70 автомобилей.

Очередь в тысячу легковушек для Бреста – нередкое явление, но в конце мая и начале июня она уменьшилась до трехзначных чисел, снова превысила тысячу 2 июня, с 5 июня почти не снижается до менее 1500 машин.

По данным польских пограничников, 23 июня на выезд из Польши в Беларусь время ожидания для легковушек составляет 1 час, у автобусов и большегрузов – без ожидания.

По данным литовских пограничников, в Мядининкае в очереди зарегистрированы 75 грузовиков, в Шальчининкае – 61 грузовик, а легковушек и автобусов в очереди нет.

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