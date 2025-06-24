Словакия готова поддержать новые санкции против РФ 1 24.06.2025, 12:00

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Однако у Братиславы есть условие.

Словакия заявила о готовности поддержать 18-й пакет санкций Евросоюза против России, однако просит «гарантий», что они не навредят ее экономике.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, сообщает Euractiv.

«Переговоры все еще продолжаются, но исходя из того, что обсуждалось до сих пор, очевидно, что пакет не окажет негативного влияния на экономику Словакии, и мы готовы его поддержать», – цитирует издание слова Бланара.

Однако он добавил, что Словакия будет просить «гарантий» и поддержки для смягчения последствий отключения от российских источников энергии.

«Существуют также арбитражные риски, которые повлияют на Словацкую Республику – возможно, они будут достигать 20 миллиардов евро. Вот почему мы требуем гарантий относительно того, как эти негативные последствия будут устранены», – отметил дипломат.

Бланар также отметил, что обсуждение должно перейти на уровень Европейского совета и быть связано с инициативой RePowerEU. Именно поэтому премьер Роберт Фицо и Бланар стремятся к встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как пишет издание, несмотря на похожие заявления со стороны Венгрии, которая выступила против пакета, Словакия не планирует блокировать санкции. Дипломаты в ЕС верят, что позиции Братиславы и Будапешта можно будет согласовать.

Напомним, в понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия выступают против предложенного ЕС пакета санкций из-за опасений относительно энергетической безопасности и возражения против усилий Брюсселя запретить импорт российского газа и нефти.

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