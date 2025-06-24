Журналисты-расследователи обвинили Карпенкова в крышевании наркоторговли и взятках 24.06.2025, 12:21

Николай Карпенков

Лукашист получил взятку до $110 тысяч.

Нынешний замминистра МВД Николай Карпенков в бытность главного наркоконтролера крышевал торговцев опиумными наркотиками и получал взятку до 110 000 долларов.

Про это рассказывается в очередном расследовании журналистов «Бюро», которые получили доступ к 80 томам уголовного дела. Оно позволило взлететь карьере Карпенкова, хотя из материалов дела следует, что сотрудники милиции и руководители наркоконтроля сами же и покрывали торговцев, имея от них материальные выгоды.

Как все началось

До прихода в ГУБОПиК Николай Карпенков возглавлял наркоконтроль и активно боролся с загрязненными семенами мака — бубками, из которых можно было получать опиум.

Однако сами семена наркотиком не считались, а значит и уголовное преследование было невозможным. В 2014 году Карпенков продавил так называемый «антимаковый» декрет, который ужесточал правила торговли маком, но не предусматривал уголовной ответственности — это запрещала конвенция ООН.

Однако к тому времени популярность бубок уже пошла на спад, уступив место синтетическим наркотикам. И все же развернутая бурная деятельность позволила Карпенкову усесться в кресло главы ГУБОПиК.

Горе маковое

В 2016 году Карпенков инициировал так называемое «маковое дело». Было задержано 40 человек. Но судить по уголовным статьям их не могли. Впрочем, это не остановило ГУБОПиК, уголовное дело было начато. Ради этого силовики и суды заключили негласные договоренности.

Был изменен подход к экспертизе. Обвиняемых объединили в так называемую «преступную группировку», хотя эти люди не были знакомы друг с другом и торговали в розницу наркотиками.

Следователя Игоря Прохоренкова, близкого к ГУБОПиКу, назначили вести дело. «Бюро» дозвонилось до него, но он бросил трубку.

Далее началось самое интересное. На допросах обвиняемые начали рассказывать о крышевании бизнеса силовиками — чего Карпенков не предусмотрел.

Как выглядела схема и кто в ней принимал участие

Ключевыми подельниками Карпенкова по «маковому делу» стали действующие и бывшие сотрудники милиции. Отставной следователь Анатолий Мазуленя, по показаниям обвиняемых, «крышевал» наркоторговлю: за шесть лет он получил около 350 000 долларов, часть из которых передал силовикам.

Он также помогал с растаможкой бубок и устранял конкурентов, сливая информацию о них милиции. Несмотря на это, Мазуленя не был привлечен к ответственности: его даже не прослушивали, а в СИЗО он провел лишь трое суток.

«Бюро» позвонило Анатолию Мазулене, чтобы расспросить его, но у того случилась истерика, он начал угрожать журналистам:

«Я еду и пишу на вас заявление о домогательстве! О том, откуда вы получили данную информацию в отношении меня и какое вы имеете право, на основании какой статьи Конституции, звонить мне и вторгаться в мою личную жизнь! Ни с кем я по телефону, ни с какими дебилами, не разговариваю!»

Когда с ним попытались связаться во второй раз, он оскорбил журналистку «Бюро»:

«Овца вонючая! Я честно отработал свои годы! Что ты звонишь?! Деньги я брал!.. Я тебя найду, овцу, и задушу!»

Мутная бухгалтерия

Расследователи «Бюро», изучая тома дела, обнаружили серьезные нестыковки в финансовых расчетах следствия по «маковому делу».

По данным допросов и прослушек, обвиняемые наркоторговцы зарабатывали тысячи долларов в месяц, летали отдыхать за границу, а на «крышу» силовикам за шесть лет отдали более 475 000 долларов.

Однако в материалах дела эти суммы не фигурируют. Следствие посчитало, что все обвиняемые вместе заработали всего 268 000 рублей (примерно 143 000 долларов).

Мутное следствие

Изучив дело, «Бюро» делает вывод, что следствие по «маковому делу» велось предвзято. Показания обвиняемых о «крыше» со стороны милиции, в том числе во времена, когда наркоконтроль возглавлял Карпенков, были полностью проигнорированы.

Следователь Прохоренков, связанный с ГУБОПиКом, не провел ни проверок, ни допросов силовиков. Материалы о взятках в деле отсутствуют, а Главное управление собственной безопасности МВД заявило, что это «не их компетенция».

При этом на показания наркоторговцев о собственных преступлениях следствие опиралось, но их же слова о коррупции — игнорировало.

Один из фигурантов прямо утверждал, что Карпенков лично получал взятку — до 110 000 долларов, но проверку в отношении его также не проводили.

В результате «макового дела» было осуждено 29 человек.

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