Германия передала Украине системы для обнаружения вражеских дронов 24.06.2025, 12:26

Их получили подразделения МВД.

Германия передала Украине системы радиоэлектронной разведки для защиты населения и критической инфраструктуры. Их получили подразделения МВД, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Так, ведомство получило от правительства Германии современные системы радиоэлектронной разведки. Оборудование будут использовать для выявления вражеских дронов и защиты объектов критической инфраструктуры по всей стране.

Официальная передача техники состоялась при участии заместителя министра внутренних дел Василия Тетери, посла Германии в Украине Мартина Егера и других представителей обеих сторон. Гости также ознакомились с трофейной техникой врага, включая иранские дроны «Шахед», и узнали о возможностях украинских систем сканирования воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы.

По словам директора Департамента авиационной безопасности МВД Сергея Науменко, эти системы уже интегрированы в комплексную оборону инфраструктурных объектов.

«Эти технологии существенно повышают нашу обороноспособность, позволяют своевременно выявлять угрозы и эффективно им противодействовать», – подчеркнул Науменко.

Стороны подтвердили важность дальнейшего сотрудничества между Украиной и Германией в сфере безопасности, в частности в условиях постоянной ракетной и дроновой угрозы.

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