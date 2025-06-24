В Беларуси ищут специалиста на зарплату 30 тысяч рублей 24.06.2025, 12:38

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Это не нефтяник и не айтишник.

В Минске появилась вакансия с внушительной зарплатой, ее портал государственной службы занятости, заметила «Точка».

Специалисту предлагают ни много ни мало от Br30 тыс. до Br32 тыс.

Именно столько готовы платить главному менеджеру отеля Waldorf Astoria. Напомним, гостиницу возвели на берегу Свислочи напротив Большого театра.

Требования к соискателю внушительные – под стать зарплате. У него должен быть опыт работы в сфере гостеприимства не менее 20 лет, из них минимум 10 – на руководящих должностях.

Нужны компетенции по управлению пятизвездочным отелем. От сотрудника ждут сопровождение процедур открытия, включая подбор и подготовку персонала.

Соискатель должен свободно владеть английским, бонусом будет хорошее знание греческого и иврита.

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