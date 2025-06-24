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Лукашенко следующий?

  • Андрей Коваленко
  • 24.06.2025, 12:54
  • 1,130
Лукашенко следующий?
Андрей Коваленко

Россия кинула Иран.

Иначе и быть не могло. Предоставить дополнительные системы ПВО, которые хочет Иран, Россия не способна, потому что сама из-за потерь перетягивает пусковые С-400 с Дальнего Востока в европейскую часть России. Войска, ракеты – все занято войной с Украиной.

Россия не смогла спасти своего Aсада в Сирии, бросила все в Карабахе и постепенно начнет испытывать трудности в Африке. Влияние в постсоветских республиках, в частности в Центральной Азии, также проседает, и сильно.

Иран наглядно видит, как соглашения с Россией, несмотря на помощь Москве в убийстве украинцев, превращаются в воздух, пустые слова и заявления, которые после реакции Трампа также срочно смягчаются.

А еще есть Беларусь, которую Москва очень хочет удержать, но кто знает теперь, кто знает…

Андрей Коваленко, Telegram

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