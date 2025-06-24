Может ли человек жить вечно?7
- 24.06.2025, 13:08
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Ученый сказал, что для этого нужно.
В будущем люди вполне могли бы жить несколько тысяч лет. Но сейчас им не хватает одного решающего момента, чтобы раскрыть эту возможность.
Исследователи уже давно ищут ответ на вопрос о том, может ли человек быть бессмертным. Один из них считает, что люди могли бы жить от 1000 до 20 тыс. лет при одном условии.
Как пишет издание Farmingdale-observer, если бы у человека был шанс прожить более 1000 лет, он бы согласился, но здесь есть важный момент: для этого нужно здоровье.
По словам Жуана Педро де Магальеша, профессора молекулярной биогеологии в Институте воспаления и старения Бирмингемского университета, в будущем люди вполне могли бы жить несколько тысяч лет. Но сейчас им не хватает одного решающего момента, чтобы раскрыть эту возможность.
Магальеш, известный приверженец бессмертия, считает, что ключ ко всему - понять механизмы старения. Исследователь изучает геномы долгоживущих животных, таких как гренландский кит и голый землекоп. Для исследователя будущее биогеронтологии заключается в полной остановке процесса старения.