Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили российскую РСЗО БМ-21 «Град» 24.06.2025, 13:17

Видеофакт.

Оператор дрона-камикадзе батальона «SIGNUM» уничтожил российскую РСЗО БМ-21 «Град» на Лиманском направлении, сообщает «Цензор.НЕТ».

«Лиманское направление. Враг не спит. Российские захватчики продолжают активно работать по нашим позициям. На этот раз — РСЗО БМ-21 «Град». Залп ракет — и смерть летит по нашей земле. Но они не знали, что их уже ведёт глаз аэроразведки 60-й ОМБр.

Координаты переданы — дальше работает батальон «SIGNUM». Подлетая к «Граду», видно, как вражеский экипаж паникует. Разбегаются, как крысы. Но поздно. Наш пилот спокойно направляет дрон в «пакет» с ракетами. Удар. Взрыв. Детонация. Снаряды разрываются. Машина — в огне. От «Града» ничего не осталось», — отмечают бойцы в комментарии к видео.

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